信不信由你！美股周一瀉逾2% 之後極有可能升市
2019年05月14日 16:04
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，美股周一(5月13日)大冧市，道指及標指瀉逾2%，納指更大挫逾3%，市場陷入恐慌之中，歷史又怎預測呢？
結果可能對投資者帶來少許安慰！數據顯示，在過去10年，除了一次例外，標指於周一大跌逾2%後，通常在當周都能以升市作結。(本文附圖)
專門以史為鑑的研究機構Bespoke Investment Group聯合創辦人Justin Walters表示，自2009年3月美股處於牛市以來，標指有15次在星期一跌幅超過2%或以上，當中有12次於翌日反彈，平均升幅1.01%；更有14次於當周內上升，平均升幅達3.21%！
換言之，美股或有極有機會在周二至周五(5月14至17日)期間升市，不妨拭目以待。
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