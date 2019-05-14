【市後重點睇】圓匯及金價回落　道期漲近百點

美匯指數續守97.3；圓匯回落至109.7水平；歐元兌美元報1.1236；英鎊仍處1.3樓下。港匯企7.848。離岸人民幣6.90關上落。金價報1,297美元。布油企70.35美元；紐油報61.0美元。道指期貨最新升83點。



●市後關注點

-17:00 德國、歐元區5月ZEW經濟景氣指數，歐元區3月工業產出

-20:30 美國4月進口價格指數

-周三凌晨00:45 美國堪薩斯城聯儲銀行行長喬治發表講話

-周三凌晨04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報

-周三凌晨06:00 美國三藩市聯儲銀行行長戴利演講



●港股日內曾挫逾600點，恒生指數全日跌428點或1.5%，報28,122點。領展創新高，收升3.81%；騰訊績前則跌2.98%至370.6元。https://bit.ly/2YnKeBC



●A股快報：滬綜指跌0.6%，滬深股通淨流出逾105億。https://bit.ly/2Hm5Qrm



●亞洲股市：日股收跌124點，車股有沽壓。https://bit.ly/2JCoTQH



●歐股三大指數全線上揚，英國富時100指數升0.4%，德國DAX指數升0.5%，法國CAC指數升0.7%。



●【大行報告】

-大摩削恒指明年中目標，最熊睇23600。https://bit.ly/2WGx827

-萬洲急挫，瑞銀：市場反應過大。https://bit.ly/30gR3GX



●【大師午間教路】未來兩周再試低位！https://bit.ly/2JBCvvD



●【fb直播】貿戰愈演愈烈，港股Chok幾耐？https://bit.ly/2LJbAAE



●【即市分析】牛熊街貨數據預視後市... https://bit.ly/2HorH19



●【股匯攻略】內銀股博反彈時機到？https://bit.ly/2LGG0Dy



●金管局與泰國央行合作研究發行數碼貨幣。



●瑞銀：中國房地產信託基金或年內推，利好內房股；該行又指，人民幣貶值料推動內地買家來港置業。



●貿戰升級：

-ING對人幣睇法樂觀，華僑永亨料「保七」。

-調查指未影響港企招聘意欲，創新科技業最吃香。

-穆迪指中美談判徹底破裂機率正上升。



●比特幣衝上8,200美元，市場憂泡沫危機再現。



●朗屏8號一房反價至595萬沽，六球內放盤絕迹。

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