【fb直播】中美貿戰升溫　港股點捉路？

中美貿易戰再惡化！拖累港股周二(14日)最多挫624點，之後在A股帶動下，收復部分失地，險守牛熊分界線！大市後市點捉路？股民又要點求生？



騰訊控股(00700)於周三(15日)公布業績，股價績前受壓，一度跌穿370元；恒指公司上周五(10日)公布季檢結果，但一眾國指新貴於周二(14日)通通跌住收！現價撈幾手有冇So？



領展(00823)防守性超強！逆市破頂兼升近4%，短期有望晉升紅底股？《東網Money 18》搵來艾德證券期貨聯席董事陳政深為大家分析，歡迎網民加入討論及發問！



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