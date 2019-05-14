貿戰升級：內地「大豆振興計劃」補貼每畝農地340元人幣

中美貿易摩擦升溫，大豆再成為外界焦點。中國農業農村部早前發布了「大豆振興計劃實施方案」，鼓勵農民種植更多大豆，以減少對美國大豆的依賴。據內地傳媒報道，於黑龍江省海倫市，每畝大豆農地可得到340元人民幣補貼。



報道指出，當局擬擴大東北、黃淮海及西南地區的大豆種植面積，目標是今年增加約1,000萬畝大豆農地，並於2020年時達到1.4億畝。



在2月底中美貿易談期間，曾有消息指，中方已承諾購買更多美國大豆。惟最近美國總統特朗普突宣布上調關稅，中國亦隨即反擊，令談判再生變數，令市場再度關注中國會否「罷買」美國大豆。



據芝加哥商品交易所(CME)數據顯示，大豆期貨價格為每蒲式耳7.91美元，跌至2008年以來低位。

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