新股專輯：慕尚集團明起招股　入場費2969元

中國時尚男裝公司慕尚集團(01817)周三(15日)起至下周一(20日)招股，每股招股價介乎4.68元至5.88元，一手500股，入場費2,969.63元。該公司預期本月27日上市，瑞信、花旗及招銀國際為聯席保薦人。



該公司是次發行2億股新股，最多集資11.76億元。集資所得約45%將用於償還債務及減少財務費用；約15%用於尋求品牌收購或戰略聯盟，以擴大公司的品牌及產品組合；約10%用於升級線下零售店及以顧客為主導向的智能店舖；約20%用於建立先進的智能物流中心；約10%用於營運資金及其他一般公司用途。



是次引入2名基礎投資者，中國名牌暢貨中心(outlet)及萬達，分別認購4,000萬港元及2,000萬美元(約1.56億港元)等值股份。股份禁售期自上市日起計6個月。

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