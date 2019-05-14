新股專輯：信義能源周三招股　引入兩名基礎投資者

信義光能(00968)旗下信義能源(03868)捲土重來，計劃本周三至下周一(15至20日)招股，預計28日上市。



信義能源原計劃於去年12月21日上市，當時以招股價1.89至2.42元發行約18.88億股，集資最多45.49億元。惟於上市前一周，該公司宣布鑑於當時股市持續波動，決定暫停上市。



是次計劃發行18.82億股，當中10%公開發售，42.7%預留予信義光能股東認購，餘下47.3%為國際配售部分。每股招股價介乎1.89至2.35元，上限價較上次招股範圍下調近3%，最多集資44.24億元，每手2,000股入場費約4,747.36元。



與上次招股不同，是次信義能源引入兩名基礎投資者，堡獅龍羅氏家族後人兼四寶投資集團董事總經理羅家寶將認購5億元等值股份，申洲國際(02313)董事長馬建榮則認購3.9億元的股份。以招股上限計，二人合計認購股份數量佔發行規模約22.4%。



行政總裁董貺漄指出，雖然目前市況仍然波動，但今次得到優秀的資深投資者支持，因此充滿信心。他續指，公司定位是股息型公用事業股，未來採用高派息政策，每個財年的分派金額將不少於可供分派收入的90%，甚至可達100%，認為過去半年環球對穩定回報的需求增多，因此公司相對更具優勢，相信招股反應會較正面。



保薦人法國巴黎銀行代表Patrick Lai透露，國際配售部分於周二(14日)已陸續收到錨定投資者的訂單，認為以目前市況環境而言算是不錯。

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