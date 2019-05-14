理財Campus ：券商「活期」高息過銀行　咁着數？

股市今月風高浪急，與其貿貿然買股飽吃驚風散，不如全倉現金等適當時機入市？再者今時今日，個別證券行推出資金管理服務，客戶淨存入現金都有息收，息率高於銀行儲蓄存款，真係咁着數？



1.存閒置資金可賺錢

透過銀行買股票，閒置資金一般仍會存放在儲蓄戶口內，可能收取約0.125%的活期存款息。而如果透過證券行買股，沒有入市的資金則只是白白放在股票戶口內，沒有任何利息收入。幸而，近年情況有變，唔買貨都有錢收！



富途證券近期推出現金管理服務「現金寶」，並以「跌市救星」作招徠，適合以現金來應對風高浪急市況的投資者。該行客戶把資金轉入現金寶，等同購買貨幣基金，藉以取得貨幣基金帶來的收益。此服務入場門檻低，最低0.01元已可認購貨幣基金。



輝立証券自2017年7月運作的現金管家服務「餘款寶」的操作亦類似。參與服務的客戶可把港股戶口內2,000元或以上的閒置資金，並預留500元在港股戶口內，其餘自動調撥去認購貨幣基金，賺取利息收入。



2.收益率普遍逾1%

輝立餘款寶背後連接的是「輝立港元貨幣市場基金」，於5月9日，基金按最近30天資產淨值計的年化收益率為1.38%。



富途現金寶現時提供3隻貨幣基金供客戶選擇，回報各有不同。以港元計價的高騰微財貨幣基金、易方達（香港）港元貨幣市場基金，於五月十日，近7日的年化收益率分別為1.1299%和1.1862%。至於以美元計價的大成貨幣市場基金，7日年化收益率為3.0243%。

富途表示，雖然其中一隻基金貨幣類型為美元，但客戶仍可用港元買，不用兌換美元。另該行也設美元購買渠道，客戶可用美元購買現金寶的3隻貨幣基金。



3.靈活調配 隨時買股

輝立証券董事黃瑋傑表示，客戶參加上述服務後，如未想到買甚麼股票，可先把資金停泊在貨幣基金。優點是資金像銀行活期存款般靈活調配，不影響捕捉買賣股票的時機，同時有機會賺取較活期存款高的利息。



再者，他認為現時市況不明朗，即使是相對穩健的公用股也會下跌，投資者現時持有現金可能較明智。



富途現金寶同樣是隨存隨取。客戶可隨時把股票戶口內的閒置資金存入現金寶，當需要使用資金時，可隨時贖回，並立即用於購買股票。而在現金寶賺取的現金收益是每日結算，若遇上假期等非交易日，亦會照常計算收益。



相比之下，銀行定期存款要待到期時才能連本帶利提取，令資金失去流動性，及不上可隨時隨地調配資金，捕捉投資機遇。



4.投資項目風險偏低

以上基金獲得香港證監會認可。身兼輝立港元貨幣市場基金經理的黃瑋傑指，雖然此基金回報並不保證或保本，但其背後買的都是相對短期和穩陣的銀行存款證、債券和存款。基金自2017年7月成立以來，迄今價格穩步上升。



按基金截至上月底的資料，投資組合中的定期存款佔比49.42%、貨幣市場證券佔38.25%、現金和應計項目佔12.33%。



而十大固定收益工具投資項目中，有九項為今年內到期的債券，發債人包括中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、港鐵公司(00066)等。



富途現金寶連接的3隻貨幣基金成立期較短，但同樣以投資銀行存款、短期債券為主，是風險類別最低的基金種類。



5.免多項收費 成本降

兩間公司指服務均不收取佣金或服務費，亦不設認購費、贖回費、轉換費。雖然上述基金會收取不到1%的管理費，但基金價格已扣除有關費用，投資者不用另行支付。



至於另一點要注意的是，有業界人士指相比輝立採用同一集團運作的貨幣基金，富途與其他基金公司合作，缺點是未來合作或存不確定因素，但優點是客戶的基金選擇較多。

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