貿戰升級：社交媒體成為全球股市「武器」

中美貿易戰發展至此，社交媒體成為了全球股市「武器」！繼美國總統特朗普上周日(5月5日)突然在其社交媒體Twitter帳戶留言，要調高中國2,000億美元貨品關稅，令全球股市市值一下子損失萬億美元後，中國官媒周一(5月13日)亦透過Twitter留言警告：「中國可能『減少』波音飛機的訂單。」隨即拖累該公司股價周一瀉至4個月低位。



事緣中國官方媒體周一在Twitter稱，中國可能停止採購美國農業和能源產品，減少波音訂單，限制美國的服務貿易。



事實上，除了訂單外，中國也有其他方式可向波音施壓，例如3月10日埃塞俄比亞「空難」發生數小時後，在取得飛行數據和錄音前，中國就成為首個宣布停飛波音737 Max的國家。

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