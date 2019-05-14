小心飯碗！亞馬遜測試自動打包機器　1部機可取代24人

外媒報道，全球電商「一哥」亞馬遜引入能夠自動打包商品的機器，估計每台機器最少能取代24名員工。據悉，目前亞馬遜物流倉庫僱用2,000多名負責打包的工人。



消息人士透露，這意味着亞馬遜遍及美國的55個物流中心將削減1,300多個職位。每台機器做價100萬美元(約780萬港元)，加上營運費用，公司預計兩年內回本。



報道稱，亞馬遜引入以上的打包機器名為「CartonWrap」，供應商來自意大利CMC Srl公司，打包速度比人類快得多。消息人士稱，這種機器每小時打包600至700箱，是人類包裝速度的4至5倍。目前機器還需要一個員工來裝箱，另一個人來裝入紙板和貼膠水，有時還需要一個技術人員來修理包裝箱卡住等問題。



此外，亞馬遜倉庫中還有一種被稱為「SmartPac」的機器，以專用信封郵寄物品。這些高科技機器將能使大部分包裝實現自動化。在技術幫助下，兩台CMC機器和一台SmartPac機器，工廠裏的5排工人可變成兩排。據了解，亞馬遜最終目標是建立一個無人倉庫。

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