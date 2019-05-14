聯交所股權變動資料顯示，三生製藥(01530)於5月8日獲摩根大通增持533萬股，最新持股數目約1.53億股。



中國人壽(02628)於5月8日獲摩根大通增持906萬股，最新持股數目約5.28億股。



新秀麗(01910)於5月8日獲摩根大通增持10萬股，最新持股數目7,159萬股。



特步國際(01368)於5月8日獲摩根大通增持1,187萬股，最新持股數目約1.52億股。



龍源電力(00916)於5月8日獲摩根大通增持234萬股，最新持股數目約3.02億股。



中國醫療網絡(00383)於5月8日獲天安(00028)增持156萬股，最新持股數目約10.36億股。



中國金屬利用(01636)於5月7日獲Epoch Keen Ltd增持23萬股，最新持股數目約10.06億股。



利豐(00494)於5月10日獲Silchester International Investors LLP增持706萬股，最新持股數目約8.57億股。



國泰君安(02611)於5月9日獲Matthews International Capital Management, LLC增持99萬股，最新持股數目9,750萬股。



國藥控股(01099)於5月9日獲貝萊德增持84萬股，最新持股數目9,610萬股。



天工國際(00826)於5月10日獲Sky Greenfield Investment Ltd增持100萬股，最新持股數目約5.84億股。



康哲藥業(00867)於5月14日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.94億股。



金風科技(02208)於5月8日獲施羅德增持92萬股，最新持股數目約1.1億股。



旭輝控股(00884)於5月9日獲Gentle Beauty Assets Ltd增持200萬股，最新持股數目約23.08億股。



瑞聲科技(02018)於5月10日獲GIC Private Ltd增持259萬股，最新持股數目7,288萬股。



華電國際電力(01071)於5月9日獲Pzena Investment Management, LLC增持121萬股，最新持股數目約1.2億股。



阜豐集團(00546)於5月10日獲Motivator Enterprises Ltd增持300萬股，最新持股數目約9.94億股。



碧桂園(02007)於5月9日獲莫斌增持65萬股，最新持股數目約4,021萬股。



紫金礦業(02899)於5月9日獲陳景河增持400萬股，最新持股數目約1,200萬股。



－－－



中創環球控股(01678)於5月9日被CENTRAL PROFIT GROUP LTD減持1,800萬股，最新持股數目約10.86億股。



中國石油化工(00386)於5月8日被施羅德減持1,499萬股，最新持股數目約15.3億股。



中國石油化工於5月8日被摩根大通減持3,615萬股，最新持股數目約12.37億股。



中石化煉化工程(02386)於5月8日被摩根大通減持450萬股，最新持股數目約1.87億股。



同程藝龍(00780)於5月8日被摩根大通減持48萬股，最新持股數目約1.03億股。



富力地產(02777)於5月8日被摩根大通減持1,058萬股，最新持股數目4,244萬股。



金蝶國際(00268)於5月8日被摩根大通減持2,897萬股，最新持股數目約1.96億股。



中聯重科(01157)於5月7日被富達減持839萬股，最新持股數目6,431萬股。



中遠海能(01138)於5月7日被保誠(02378)減持335萬股，最新持股數目約1.66億股。



偉易達(00303)於5月10日被The Capital Group減持7萬股，最新持股數目3,013萬股。



利豐(00494)於5月10日被The Capital Group減持396萬股，最新持股數目約5.08億股。



同仁堂科技(01666)於5月9日被澳洲聯邦銀行減持110萬股，最新持股數目6,974萬股。



百本醫護(02293)於5月8日被Gold Beyond Limited減持300億股，最新持股數目降至0。



維信金科(02003)於5月9日被Atlantis Capital Holdings Ltd減持800萬股，最新持股數目2,230萬股。



鄭煤機(00564)於5月7日被瑞銀集團減持7萬股，最新持股數目1,210萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

