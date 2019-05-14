可扣稅合資格延期年金有漏泂　恐淪「避稅工具」

由政府推的可扣稅合資格延期年金(QDAP)開賣約一個多月，網上保險產品比較平台10Life發現，市面上有合資格的產品設計，竟容許投保人於供款期完結後即時退保，意味可取回本金同時賺取政府扣稅優惠，令產品淪為「避稅工具」。



所謂延期年金產品，即投保人預先向保險公司供款，資金會隨時間滾存累積，留待年老退休時，保險公司再發放年金，變相為退休生活自製長糧。



10Life發現，中銀人壽推出的可扣稅合資格延期年金，容許投保人供款5年後，提早退保及取回所有保費，有別於一般產品只能取回部分保費，從而無成本賺取扣稅優惠。



該產品的供款期為5年，受保人每年保費6萬元，總保費合共30萬元，意味投保人於供款期間，每年最高可節省稅款1.02萬元，5年內共慳稅5.1萬元稅。



10Life創辦人倫沛然表示，延期年金提供扣稅優惠，原意是鼓勵市民留意退休後長遠的回報，而非透過提早退保賺取扣稅優惠作為目標，認為保監局應修改稅務優惠政策以堵塞漏洞。

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