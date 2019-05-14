秘研3年！聯想展示可摺屏Notebook　料明年面世

外媒報道，在美國奧蘭多Accelerate大會上，聯想集團展示了全球第一台可摺疊屏幕的筆記本電腦(Notebook)原型機ThinkPad X1系列。據悉，聯想已開發這款設備3年多，並計劃在2020年推出一款製成品，作為其高端品牌的主打產品。



聯想的目標是推出一款高端產品，類似筆記本電腦級別的設備，而不是平板電腦那樣的配件或輔助電腦。目前三星和華為等正試圖將普通大小的手機做大，而可摺疊ThinkPad背後的理念是將個人電腦做得更小。



聯想推出的這款產品是採用與LG Display合作生產的OLED 2K可摺疊顯示屏，可將寬度減少一半，重量900克左右。產品搭載Intel處理器和Windows操作系統。



這款ThinkPad原型機的屏幕可以摺疊，Windows作為觸控界面也運行得很好，但真正的神奇之處在於，其軟件和優化程序能在獨特的摺疊屏幕上順暢運行。



不過，現階段硬件似乎還存在缺陷，尤其是摺疊屏幕的問題：原型機的摺疊機制讓人覺得不是特別堅固，屏幕的視覺也不太好，即使輕微角度調整也會導致顏色產生很大變化。不過，所有這些缺陷都有望在持續開發過程中改進。

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