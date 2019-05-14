新股專輯︰慕尚集團擬每年增100分店　積極探索在港開業

中國時尚男裝公司慕尚集團(01817)周三(15日)起招股，執行董事兼首席執行官余勇表示，2018年門店總數2,250間，主要集中在一至三線城市，每年將新增門店100間，並積極探索在港開店。



他強調，公司會繼續改善線下銷售渠道，包括將現有的街鋪及百貨店，轉為新式的商場店，又會將主、副品牌拓展至新的城市。



他又指，收購女裝品牌計劃現時沒有特定目標，但公司於線上電商平台正孵化自家女裝品牌，認為其銷售表現不錯，相信新增女裝品牌可補充公司品牌結構。近年大眾對健康追求，預料運動服發展潛力仍大，旗下運動品牌2XU是公司日後發展的重要部署之一。



對於基礎投資者萬達認購2,000萬美元等值股份，余勇表示，公司有不少門店開在萬達旗下的廣場，雙方合作良好，認為對方看好其前景故認購股份。

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