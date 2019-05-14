【專家點評】鄔必偉：香港市場需要更簡單的基金產品

香港作為國際金融中心，資產管理公司遍地都是，無論是外資、中資、還是本地，都有各自各樣的基金產品在銷售當中。



其實，這裏牽涉到幾個問題，筆者認為是非常大的痛點。第一，就是銷售的網絡以線下為主，成本太高，效率太低；第二，就是銷售基金的手續費太貴，這就變相加大了客戶的投資風險；第三，監管機構為了保證客戶的權益，對投資者的合適性要求比較高，就使得整個過程比較繁瑣。



再加上美聯儲局自2008年以來採取的寬鬆貨幣政策，使得緊盯美元的香港市場資金回報率非常低，這就呈現出一個收費高、回報低、手續繁瑣、購買不便的基金市場，能否有一款適合大眾、銷售便利、收費便宜，而回報相對比較高的基金產品呢？



證券業最近推出類似「現金寶」的錢包產品，類似內地的「餘額寶」，投資者可以將證券帳戶內的閑置資金存入作現金管理，當需要交易股票的時候，可以隨時從錢包產品閃電轉出，用於股票交易，極大地方便了客戶對於投資和理財兩端的需求。



類似的產品，實際是一支低風險的貨幣基金，適合保守型的投資者。基金的收益在單日內可能會有所波動。但從中長期來看，風險很小，而且也做了相應的風險管理，券商透過補貼投資者做了風險保底。



相關產品沒有任何門檻，收益從買入之後的第二個交易日開始算，按日返還到帳戶，如遇周末或者節假日，收益正常計算，但是入帳到下一個交易日。相關錢包產品的申購贖回是零手續費的，管理費和銷售佣金都很便宜，相關的費用也從基金資產中計提了。



所以，每天在APP上顯示的年化收益率是已經扣除相關費用的了，毋需投資者在交易中另外支付。最重要的是，這款產品是全線上銷售的，客戶毋須再去線下實體網點購買，極大方便了客戶的交易。



總之，類似的產品對投資者的合適性要求也不高，也許能開啟香港基金產品和銷售的一個新時代！



富途證券持牌人 鄔必偉(作者為註冊持牌人士)

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