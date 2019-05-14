新盤UPDATES：新盤豪宅續錄大額成交

股市不穩，新盤市場續錄交易再未有進展個案。不過，部分豪宅項目仍錄大額成交，亦有個別發展商加價推售單位。



●弦海錄交易再未有進展個案

莊士中國（00298）位於屯門的弦海，成交紀錄冊顯示，原來於5月4日售出的19樓K單位，剛已列明為交易再未有進展。上述單位面積224方呎，原本以437.1萬元售出，呎價19,513元。而碧桂園（02007）等合作的馬鞍山泓碧，5月4日原以926.8萬元賣出的1座10樓E室，同樣已列明為交易再未有進展。



●晉海II高層戶交易再未有進展

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）等合作發展的將軍澳日出康城晉海II，原本於5月4日售出的3A座48樓E室，已列明為交易再未有進展。該單位實用面積597方呎，成交價1,028.09萬元，呎價17,221元。



●尚珩洋房逾5583萬售出 呎價2.62萬

洋房需求殷切，據一手銷售資訊網資料，香港興業國際（00480）旗下沙田九肚尚珩，剛售出17號洋房。該物業實用面積2,131方呎，花園及天台面積分別418與510方呎，連車位成交價5,583.22萬元，呎價26,200元。



●御半山本周六推售5伙 個別加價逾6%

新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山，剛更新價單及銷售安排，5月18日發售5伙，當中第1A座25樓C室，實用面積447方呎，價單售價由858.69萬調升至913萬元，呎價則由19,210上調至20,425元，加價幅度逾6.3%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/