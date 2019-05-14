【地產專題】新盤兩周熱賣2000伙　直逼4月總銷量

樓價反彈，發展商把握時機積極推盤。5月首兩個星期，全港新盤已速錄近2,000宗成交，較上月同期急增約一倍，並已相等於4月整月約95%的銷量，交投主要來自將軍澳及大埔區。業界料，全月交投量有機會升至高達3,000宗水平。



近日金融市場波動，未見衝擊香港樓市，新盤銷售反應保持踴躍。會德豐地產於月初搶閘開售的日出康城MONTARA，首批單位開價較同區新盤市價低逾一成，立即掀起搶購熱潮，首輪銷售500伙即日沽清，暫時成為今年單日銷量最多項目。即使最後一批推售的116伙，折實平均呎價升至15,612元，較首張價單高出逾一成一，但單日仍火速售罄。



至於本月另一個開售新盤，為位處傳統豪宅區的何文田瑧樺，主打開放式及一房戶，佔整體單位七成比例，折實入場費僅499.2萬元起，發展商晒冷式盡推全盤240伙，至今僅餘數伙待售。



除全新盤外，各發展商紛紛推售銷售中樓盤的尚餘單位。億京發展的大埔白石角海日灣II，上周六加推307伙發售，即日售出163伙。樓盤本月暫已沽約460伙，上月開售至今累售681伙。



豪宅新盤銷情都不俗，山頂Mount Nicholson錄得今年首宗成交。售出單位為第一期16號屋，去年底曾賣出，但之後交易再未有進展，本月以7.2億元再度賣出，呎價90,248元。



期間，新界區更出現分層特色戶樓王接連「執位」情況。繼四月份百利保控股（00617）的沙田九肚富豪‧山峯，以逾1.11億元沽出頂層特色戶，呎價高見42,009元打破紀錄後，永泰地產（00369）的沙田九肚澐灃，上周亦緊接賣出第1座頂層特色戶連車位，成交價6,823萬元，呎價42,300元，再創新界同類單位新高。該單位實用面積1,613方呎，天台面積768方呎。



同區由香港興業國際（00480）發展的尚珩，昨售17號洋房，實用面積2,131方呎，連車位成交價5,583.22萬元，呎價26,200元。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，本月新盤銷情理想，曾錄周六單日沽出逾千伙的佳績，雖然近日市況略受中美貿戰影響，發展商開盤態度可能轉趨審慎，但貨尾盤銷售可望保持不俗。他預計，全月一手住宅交投量，有機會挑戰31個月以來新高。

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