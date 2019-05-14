貿戰升級：美農民生計受威脅　痛批特朗普誤判形勢

外國傳媒報道，隨着中美貿易戰激化，美國農民正面臨生計危機，向來被視為美國共和黨「鐵票」區的農業州，也開始對總統特朗普感到不耐煩，伊利諾州大豆協會主席Lynn Rohrscheib更直言，農民正承受「無窮痛苦」。



當特朗普宣布對中國進口貨品再加徵關稅後，Rohrscheib痛批特朗普政府再一次誤判，因美國農民生計正面臨威脅，伊利諾州的大豆生產商處境日益嚴峻。



數據顯示，美國對中國的農產品出口由2017年的196億美元，大幅下滑至2018年僅92億美元，令去年美國農業收入大減16%，至630億美元，為2013年的50%左右。美國中西部有6個州的農民破產率，在2018年大幅攀升30%。

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