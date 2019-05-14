貿戰升級：倘特朗普「晒冷」徵稅　iPhone料加價

2019年05月14日 21:23
  • 東網電視
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    (Getty Images圖片)

    外國傳媒報道，美國將就「晒冷」徵收餘下逾3,000億美元中國進口貨品舉行聽證會，一旦落實，蘋果公司(Apple Inc.)旗下iPhone將首當其衝受害，摩根大通料會「顯著加價」。

    該行估計，一旦總統特朗普將所有中國進口貨品關稅增至25%，iPhone料要加價14%來對沖相關影響。換言之，一部iPhone XS在未有關稅時售約1,000美元(約7,800港元)，關稅大增25%後，售價料升至1,142美元(約8,900港元)。

    另一外資大行美銀美林預計，如果iPhone百分百由美國生產，將要加價20%。
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