【夜市UPDATES】美股反彈持續　道指飆250點

美股反彈力度顯現，道指目前升249點，報25,574點；標指報2,839點，升27點；納指報7,734點，升87點。



【22：34】美股周一(5月13日)大冧逾2%、創今年以來最大單日跌幅後，周二早段反彈，道指報25,472點，升147點；標指報2,829點，升17點；納指報7,696點，升49點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指目前報28,086點，較港股周二現貨收市低36點。



個股方面，可口可樂漲2%，此前大摩將評級從「觀望」上調至「增持」；Facebook跌逾1%，因有報道指出，Facebook可能會受到美國政府20年監管，以作為可能達成協議的一部分。



至於投資者甚為關注的中美貿易戰，美國總統特朗普暫時未見有立場軟化的迹象，市場仍考量全球和美國經濟增長放緩的風險，有聯儲局官員暗示可能減息，令愈來愈多交易員押注當局今年底減息。



歐洲股市漲幅擴大，德國DAX指數漲0.49%，英國富時100指數漲0.9%，法國CAC 40指數漲1.11%。



中東緊張局勢升級，沙特關鍵油氣設施遭無人飛襲擊，令國際油價快速上漲。紐約期油升1.1%，報每桶61.71美元；布蘭特期油則升0.91%，報每桶70.87美元。



後市方面，有統計顯示，在過去10年，除了一次例外，標指於周一大跌逾2%後，通常在當周都能以升市作結。(本文附圖)



專門以史為鑑的研究機構Bespoke Investment Group聯合創辦人Justin Walters表示，自2009年3月美股處於牛市以來，標指有15次在星期一跌幅超過2%或以上，當中有12次於翌日反彈，平均升幅1.01%；更有14次於當周內上升，平均升幅達3.21%！



換言之，美股或有極有機會在周二至周五(5月14至17日)期間升市，不妨拭目以待。



【21:30】市場暫時消化中美貿易戰消息，美股周二(14日)早段略為回穩，道指反彈115點，至25,440點；納指升52點，至7,699點。



近日跌得最傷的出口股止瀉，英特爾及波音公司股價分別回升0.84%及0.45%，至45.14美元及338.91美元；蘋果公司則微升0.08%，至185.92美元。



不過，摩根大通跨資產策略主管John Normand警告，貿易戰可能將一些重大經濟指標推向相當於衰退的水平，美股仍有機會再跌10%。瑞士銀行新任美股策略主管Francois Trahan給予標指年底目標為2,550點，即較周一低逾9%，各大行策略員中第二最淡。



召車App公司Uber上周五(10日)掛牌即跌穿招股價45美元，周一(13日)再插逾10%，兩日累跌18%，周二早段跌勢暫時喘定，報38.02美元，回升2.47%。

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