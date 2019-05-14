取經區塊鏈　張德熙搞數碼黃金終圓夢！

依家咩都講創新，就連買金都新潮過人。話說金銀業貿易場好快就會推出數碼黃金平台「GoldZip」，只需要透過手機同電腦即可實現二十四小時買賣黃金。唔單止咁，GoldZip首席執行官Calvin Ng透露，嚟緊仲會推出GoldZip信用卡，直接用信用卡喺唔同零售商同餐飲店進行消費。



另外，GoldZip自動櫃員機今年亦會準備就緒，當然唔係直接攞舊金，而係用戶可以將帳戶入面嘅黃金倉存量，按國際金價㩒返現金出嚟，不過可能會先係東南亞市場推出，香港就要再等等喇。



金銀業貿易場理事長張德熙話，將實體黃金數碼化呢個Idea係佢喺2017年底開始諗㗎，仲自爆自己去咗好多個關於區塊鏈嘅論壇同活動「取經」添。



為咗吸引散戶買金，GoldZip出到以上嘅黃金三部曲都可謂用心良苦囉。張德熙就話，無他嘅，皆因成日都收到散戶想投資黃金，但又苦無渠道，而GoldZip唔單止支持二十四小時交易，就連紅日假期同樣可以進行買賣，而且黃金投資單位更由每公斤細化至每克，入場費300零蚊就有交易！聽到小記都心思思想即刻買返幾克金，當做投資儲番啲私己錢先！

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