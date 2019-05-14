Apple Card首曝光　設計簡約LOGO＋晶片

外媒報道，外國著名電子產品爆料達人Ben Geskin在Twitter展示Apple Card實體信用卡的真卡照片，該款信用卡完全採用鈦合金金屬材質製作，卡面設計極為簡約，除了合作夥伴的LOGO以外就只有EMV晶片。



報道指，Apple Card信用卡業務將在今年夏天正式上線，其合作夥伴是高盛，分為電子卡和實體卡，在Apple Wallet當中可以直接申請信用卡帳戶，成功批核後可以要求下發實體卡。



Apple Card實體卡無卡號，無安全碼，無過期日期，不需要簽名。需要卡號記帳時，打開Apple Wallet可以查到卡號。同時它也是一張無負擔的卡，沒有年費，沒有外幣轉換費等等。



另外，它是一張無條件現金回贈卡，所有消費1%回贈現金，通過Apple Pay消費則有2%現金回贈，如果用於購買Apple Store的產品則有3%的現金回贈。現金回贈金額每日結算，次日就可以抵用。



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