貿戰升級：大鱷巴斯不再沽空人民幣

外國傳媒報道，對沖基金大佬、曾在2008年金融危機大賺而名聲大噪，近年多番揚言沽空港元及人民幣的巴斯(Kyle Bass)最新表示，已平了近4年沽空離岸人民幣的倉位，因中美貿易戰正在惡化。



他說：「我已沒有持有大量有關人民幣的合約，認為目前是美國國家安全的重要時刻。我過去7年所做的，就是由金融氣候轉至偏向政治氣候。」



回顧他於2015年起沽空人民幣，直至今年3月仍持有淡倉，主要是認為中國外匯儲備將會耗盡，不能支持匯價。



他於4月亦在給予投資者的函件中直言，香港聯繫匯率有崩潰危險。他解釋，香港浮動利率抵押貸款快速增長，香港和美國短期利率之間的利率差距，以及美國和中國之間不斷加劇的地緣政治緊張，使香港匯率制度瀕臨崩潰。



他形容，香港正面對有史以來最大的金融定時炸彈，銀行體系規模和槓桿率有如金融危機爆發前的冰島、塞浦路斯和愛爾蘭。當時他明言傾向大舉做淡香港和中國內地，但未有透露具體規模。

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