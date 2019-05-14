樓價UPDATES︰美孚新邨本月暫錄7宗成交

荔枝角美孚新邨本月暫錄7宗成交，平均實用呎價約14,557元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●荔枝角曼克頓山3座中高層F室，實用面積558方呎，以兩房間隔。單位擁貨櫃碼頭海景，放盤僅4天即獲洽購，買賣雙方議價後以1,238萬元成交，實用呎價22,186元。新買家為同區換樓人士，鍾情單位景觀優質，間隔合用，即決定購入。原業主則於2009年11月以548萬元入市，持貨近10年帳面獲利690萬元。



●美孚新邨7期萬事達廣場7號低層D室，實用面積748方呎，採三房間隔，最初開價1,140萬元，買賣雙方經連番議價後，終以1,118萬元成交，實用呎價14,947元。上址為原業主早於1987年購入，當時作價68萬元，期內升值逾15倍。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●天水圍居屋天頌苑J座低層7室，實用面積506方呎，以兩房設計。有區外首置人士鍾情單位客廳及房間均向西南，而且屋苑鄰近鐵路站，便決定即睇即買，於未補價第二市場以350萬元購入，實用呎價為6,917元，單位18年升值逾5倍。



●市況氣氛向好，豪宅承接力不俗。馬鞍山迎海9座中層B室四房戶，實用面積1,632方呎，座向西北享海景。單位原開價3,680萬元，僅減價30萬元後，以3,650萬元連車位沽出，實用呎價22,365元。據了解，原業主於2016年4月購入，持貨3年帳面獲利1,179萬元。



●馬鞍山海濤居3座高層H室，實用面積465方呎，以兩房間隔，座向東南望山景。單位原叫價850萬元，放盤半年，以775萬元沽出，實用呎價16,667元。原業主於2015年4月以580萬元購入，持貨至今帳面獲利195萬元。



●貿易戰對樓市影響相對較輕微，買家繼續積極入市。東涌藍天海岸1座中層D室，實用面積805方呎，以三房包括套房間隔，原業主因要移民，故以1,005萬元將單位沽出，實用呎價12,484元。買家為用家，鍾情單位享海景，故決定承接。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm