貿戰升級：美股大好友估中5月調整　現呼籲先觀望

外國傳媒報道，近年測市準繩，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月料調整、同年3月叫撈底、2019年3月指美債孳息倒掛是入貨信號，但到了5月1日警告股市短期要調整5%，結果一一言中的大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer認為，暫時不要估大市去向。



他警告，若投資者將入市策略建基於猜測中美貿易戰下一步行動或社交媒體Twitter留言，是「真正瘋狂」的行為。他說：「如果這不是貿易問題，將是其他議題，隨意跟大隊是很容易靠錯邊的。」



他預計，股市會在下半年重拾升浪，主因是利率仍低及聯儲局有機會減息。

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