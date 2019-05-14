貿戰升級：「神準」美股大好友睇死特朗普要達協議

外國傳媒報道，「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至今年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)最新表示，美國總統特朗普需要與中國達成貿易協議，因為他2020年連任前景依賴於保持股市和經濟強勁。



他說：「特朗普不能承受任何冧市，他自己是知道的，相信他的政治顧問也清楚。過去一年，我們的股市不能低於我們所想的，我們的經濟亦已變得更好。因此，往後就取決於特朗普與中國達成協議。」



西格爾又說：「股市目前想見到解決方案，不要忘記，股市一開始就不想見到貿易戰，讓我們不要搖動一艘順暢的船。」



事實上，他早已表示，一旦中美貿易談判有任何差池，股市將要大跌10至20%。他如今說：「如果特朗普繼續向中國施壓，股市將繼續反映相關行為。」他又打比喻，你可以從失敗中取得勝利，沒有人會真正看細節，特朗普是可以透過不斷「出口術」作出欺壓，而最終與中國達成馬馬虎虎的協議。



回顧西格爾的預測往績確實令人讚嘆，例如當道指仍處於15,000至16,000點水平時，他是首位分析員預言道指會升上2萬點，之後在總統特朗普減稅獲批後，就預言道指會升上25,000點水平，去年9月則預言股市短期內要調整，2019年將是艱難的一年。他早於今年4月底預計，標指最叻也只會升至3,000點左右，呼籲投資者別再期望有大升市。

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