神秘交易曝光：押注美國減息3次　鮑威爾仲口硬？

外國媒體報道，最新美國聯邦基金期貨的定價顯示，聯儲局今年12月減息25個基點的可能性高達100%，但更激進的是，市場已押注該局年底前共減息三次。



據一位匿名交易員提供的信息，以10月中旬之前減息50至75個基點為目標的看漲結構頭寸已經出現，這相當於押注聯儲局減息2至3次。周一約有5萬份10月歐洲美元期權看漲價差合約成交，權利金約為250萬美元。



債券市場也出現異樣，投資者周一湧入2年期美國國債，其孳息率一度觸及2.17厘，接近今年低點2.16厘，為今年第三次收市價低於聯邦基金利率下限的2.25厘。



分析認為，此前減息預期一直在推動股市走高，而近期的風險資產暴跌表明，市場需要2019年年底前至少降息兩次的預期才能實現反彈，又或者是更多的QE。



由此可見，如今的市場預期與聯儲局2019年不會加息、明年加息一次的政策預期大相徑庭。鮑威爾早前還表示，決策者認為經濟前景穩固，低通脹只是暫時的。

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