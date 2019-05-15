古勝：股王做定兩手準備

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，中美經貿談判進展繼續困擾全球金融市場，美國繼上調兩千億美元中國商品的關稅稅率後，下月擬就向三千億美元中國商品加徵關稅事宜開公聽會。中國至今所謂的「反制」行動，是提高六百億美元美國商品的關稅稅率。雙方出招力度高低立見，明眼人都見到美國一直騎在龍頭上。宜留意，中國向美貨加徵關稅稅率的生效日期係6月1日，即中國仍希望在這尚餘兩周多的時間內能達成協議。



內地A股周二偏軟，滬綜指失守2,900點關。港股在長周末後復市再跌，恒指一度低見27,925點，惟收市叫做守得住250日線(28,000點關)，表現差之餘又未算係貼地。之不過，唔少大價股走勢已明顯轉弱，包括股王騰訊控股(00700)。若然短線確認失守50日線371元，則年初以來的升軌將受破壞，今個跌浪最低消費可能要去番340至350元水平。



雖然股王短線調整之勢漸成，但股民都要有做定兩手準備的心態，留意今日其公布的季績表現。畢竟依家美國經已講到向全部中國商品加徵關稅，短時間內唔會再有「勁」招出擊，加上下個月內地推科創板可能有進展，作為科網股氣氛風向儀的騰訊肩負非常任務，若然呢浪守得住啲大位，又可以睇睇有冇分注反手建倉的機會。



大行的金科玉律係見高拜、見低踩！年初兩地股市係咁升，大行紛紛發表研究報告上調恒指及國指預測。可如今中、港兩地股市都轉弱，班大戶又開始推翻昨日的我。大摩最新發表的研究報告，將2020年年中恒指的基本預測目標由31,900點下調至30,800點，國指則由12,900點下調至11,700點，而恒指「最熊」預測係見23,600點；瑞信就將恒指目標由31,000點下調至30,000點，國指目標由13,000點下調至12,000點。



所以話，喺大行做研究報告真係幾易做！想起上月大行紛紛發表報告唱好香港樓市及地產股的評級，那依照大行的高拜低踩定律，似乎地產股的策略宜逢高套利為妙，等到班大行發報告調低先識落車，只怕又得番蔗渣價！



股市動盪，仍留喺魚缸的資金，都在爭相流入避險股，見到港鐵公司(00066)、領展房產基金(00823)、長江基建(01038)、中電(00002)、中華煤氣(00003)、電能實業(00006)皆得以逆市報升收場。喺呢啲波動市，公用股係勝在「抗跌」，但別期望有好大升幅，千祈咪表錯情。若然唔想冒險，仲係揸現金最實際！



全球資金風險胃納下降，近日人民幣又再貶值，金價略為回升。不過，老古唔會叫人去買金，一來如今市場已改變，多咗電子貨幣可供炒賣；二來今時今日年輕人婚嫁鍾意買只鑽戒多過買金飾；三來全球仍屬低通脹，買金抗通脹暫未見迫切。更何況，現時美元偏強，別說聯儲局根本不太傾向減息，其他非美元貨幣近期卻已紛紛陸續減息，加上避險需求上升下，美元短線將可保持相對強勢，反需提防金價高位會有回吐壓力。

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