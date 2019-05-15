黃國英：控制心理恐懼尋找機遇

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「專家點評」專欄表示，中美關係緊張，已經成為新常態，卻不應該是實體經濟以及環球股市的末日。今日和去年最大的不同，是兩地貨幣政策的取態。在趨向寬鬆的預期中，股市整體氣氛不會太差。現時的跌市，主要是為貿易相關股份重新定價，災情並未顯著蔓延，被視為避風港的股票，甚至逆市上升。



貿易戰的困擾，不經不覺一年有多，雖然今年環球股市，在有轉機的憧憬中愈升愈有，可是參與今次升浪的，主要是機構投資者，散戶未算太過積極。在風險管理上，可望較為成熟。



美國今年第一季經濟表現強勁，主要受庫存增加所推動，應該是美國不少公司未雨綢繆，因應關稅可能調整，做定兩手準備。第二季數據可能因此急劇放緩，可是上述行為，正正反映出商人不會坐以待斃，會根據最新發展，不斷求變，而投資者亦會如是。當然在提高關稅的新常態之中，經濟活動的確會較差，可是不要低估人的適應能力，實質影響極可能會比預期少。



現時的策略，應該是趁大盤差，挑選個股趁低吸納。不要高追香港的房託及公用股，昨日超買之後值博率有限，需要超強耐性，亦不宜逆市低吸波音及蘋果等重災區，復原速度會頗慢。重點應該是那些在本地市場中運作的公司，最好是要面對海外對手的競爭。在貿易戰之中，可能出現此消彼長的情況，估值反而有望提升，不妨冷靜下來，控制恐懼，細心推敲潛在商機。



豐盛金融資產管理董事 黃國英 (作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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