沈振盈：熊二反彈浪正式告終

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一個星期，港股走勢急轉直下，5月3日恒指收報30,081點，短短6個交易日，大市跌近二千點。相信大家都知道，今次的跌浪，主要是中美貿易談判出現爭拗，美國即時對華二千億美元入口貨品關稅，提升至25%。而中國亦在周一展開反擊，對美國入口貨品加徵關稅。可以說，中美貿易戰已正式展開，往後將刀來劍往，劍拔弩張。



今次的貿易戰，中美兩國的經濟必受影響，而且會禍及全球，因為兩國乃全球最大的兩個經濟體系。全球股市在過去一個星期，全面暴跌，這亦意味着第一季展開的熊市二期反彈浪，正式告終。後市走向，要視乎整個貿易談判能否恢復及有進展。



港股在4月份，一直處於29,500至30,300點區間內上落，大成交橫行派發，最終以裂口向下突破。在形態上，出現了頗長的「島形頂」，正是高位蟹貨重重。而早在4月中，內地股市已率先見頂回落，600多間A股上市公司大股東減持，意味着A股的反彈浪較港股早出現。由於現時貿易戰氣氛已趨緊張，資金入市態度審慎，小投資者實不宜心急入市撈底。策略上應該繼續現金為王，持有一定比重的黃金，作為對沖風險之用。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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