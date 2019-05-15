鄺民彬：心理防線續睇二萬八關

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰升級，中國加徵關稅向美國反擊。隔晚美股大跌，港股全日失守100天線(28,138點)，險守250天牛熊線(28,000點)收市，跌428點至28,122點。國指收報10,764點，跌167點。大市成交額為1,245億元。重磅股受壓，騰訊(00700)及友邦(01299)跌2.9至3.0%。受貿易戰消息影響，中美貿易業務佔比較重的股份全線下挫，萬洲(00288)及創科實業(00669)跌3.6至4.0%。



美國擬向另外3,000億美元中國進口貨品加徵25%關稅，中國出口放緩情況或會加劇。中國4月出口意外下滑2.7%，遠遜預期的增長3%，反映外部需求疲弱。而關稅預計將會對出口增添壓力，出口股首當其衝。此外，手機於最新草擬的關稅清單榜上有名，手機設備股短期沽壓不輕。而人民幣兌美元急跌至6.9水平，美元債佔比較重的中資航空股及內房股全線向下，國航(00753)瀉7.1%，碧桂園(02007)跌2.3%。



環球股市波動，資金流入防守板塊。公用股中電(00002)及中華煤氣(00003)逆市升1.1至1.7%。領展(00823)表現冠絕藍籌，漲3.8%。避險情緒升溫，資金流入債市，美國10年期國債息率近期回落至近2.4厘水平。除了以上防守性強的公用及房託股外，投資者亦可留意盈利表現較穩定的高息股。另一方面，金價突破1,300美元關口，金礦股普遍上揚。招金礦業(01818)及山東黃金(01787)漲1.6至2.9%。



展望本周，市場關注中美貿易戰發展，兩國立場轉向強硬，不利於投資情緒。不過，美國總統特朗普表示，將會在6月底日本G20峰會與國家主席習近平會面。市場注視中美雙方會否有進一步制裁措施，以及中方有何措施穩定經濟增長及減輕美國對華徵稅的負面影響。港股方面，騰訊將於本周三公布季績，對大市走勢有一定影響。恒指主要心理支持續為250天線(28,000點)。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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