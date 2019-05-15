TVB所持星美抵押品「出事」

電視廣播(00511)(TVB)周二發表通告表示，該公司董事局已指示其法律顧問孖士打及財務顧問安永會計師事務所，審閱由覃輝旗下星美控股(00198)所發行的債券，以及抵押星美可換股債券之抵押架構。



TVB持有星美發行的兩批債券，分別為一批2,300萬美元於2020年到期、年利率為9.5%之無抵押可贖回定息債券，以及一批8,300萬美元於2020年到期、年利率為7.5%有抵押可贖回可換股債券，兩批債券均可延長至2021年。



周二TVB的通告指出，星美之全資附屬Campbell Hall Limited已於2018年5月7日簽立一項股份押記，以將其於星美國際影院持有之全部已發行股份押記予TVB作為受益人。據悉，星美國際影院持有成都潤運文化傳播之41.34%股權，而成都潤運為星美於中國之營運分支。



不過，據該公司財務顧問所要求於中國進行之若干搜查，發現星美國際影院似乎已於2018年8月向浙江中泰創展企業管理質押其於成都潤運之部分或全部權益，以取得5億元人民幣之借款，及據悉持有成都潤運約43%權益之深圳星美聖典文化傳媒集團，似乎已於2018年六月向上海東祺投資管理質押其於成都潤運之部分或全部權益，以取得約6.48億元人民幣借款。



由於上述股份質押及星美國際影院之質押所抵押之貸款或對TVB持有之抵押之價值造成負面影響，TVB已要求星美提供有關股份質押之資料及所抵押之金額，但星美並無提供有關資料。TVB正與其顧問緊密合作，以考慮上述股份質押對星美債券可收回性之影響，以及其所有可行選擇方案，保障其於星美債券及股份押記項下之權利。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

