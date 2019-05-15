姚遷：A股調整　迎來中長期買入機會

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，受到中美貿易談判又生變數影響，5月14日，美股大跌令外圍市場遭到「血洗」，A股三大指數均低開，滬綜指低開了1%，深成指、創業板指數亦分別低開1.1%和0.6%。不過在低開後，A股就迅速回升，創業板率先翻紅，其他指數跌幅亦收窄，帶動港股迅速收復28,000點關口。



目前投資者十分關注中美貿易問題影響到後市走勢，一般相信，短期內A股仍需整固，但考慮到中國經濟在下半年將有所改善，加上當局繼續推出寬鬆政策，鼓勵直接融資和發展科創板，A股在回吐後可望再迎來中長期買入機會。



今年在穩定經濟方面，中國政府大刀闊斧降稅費，全年預期將減少企業稅費2萬億元人民幣，其中製造業增值稅從16%降到13%，養老保險繳納費率也有所下降，加上去年實施的個人所得稅減免和政府財政政策加大投入，中國2019年內需應該有所提升。



投資可分長中短線，除了跟隨資金流向的短炒外，根據基本因素的長線配置，可以帶來更多的投資機會，例如同樣是內房股，除了在地區、資金和規模上有差別外，在物業開發以外有甚麼新方向，也可能影響到公司日後發展，以下就以來自江蘇的內房股銀城國際(01902)作例子。



銀城國際在長三角地區營運多時，自2002年起開展物業開發業務，並由南京拓展至周邊的無錫、蘇州、鎮江、杭州及合肥等地。憑藉品牌知名度和房地產開發的經驗，銀城國際包括其聯營公司及合營企業2018財年中國地區的合約銷售金額達95億元人民幣，合約總建築面積達501,588平方米，分別同比增長65.7%和139.9%。



除刺激內需之外，退休者及長者服務也是地方政府的重點關注問題，政府會向私營開發商的社區建設，提供具有限土地使用權的折扣地價等激勵措施。例如，銀城國際的君頤東方項目總建築面積中約有一半限於醫療及長者服務，用作安老院和醫院等用途。由於土地價格偏低，此類項目的毛利率通常高於行業平均水平。



銀城國際當前市盈率及市帳率分別為2018財年的5.6倍和1.2倍，考慮到其增長趨勢，現時估值仍可接受。鑑於其市值較小且流動性較差，故較同業而言的估值貼現亦屬合理。重要的是，銀城的真正價值已不限於房地產開發，而是為目標細分市場建立社區文化。君頤東方項目正是銀城國際通過複製業務模式向前邁進的重要成功經驗，要體現公司真正的價值，就像以前開發商分拆物業公司，仍需多一些時間令市場去接受。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html