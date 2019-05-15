《明報》母企世界華文預警連蝕兩年

《明報》母公司世界華文媒體(00685)周二(14日)發盈利預警公告，預期公司截至2019年3月底止財政年度將錄得虧損，主要因旗下一業務單位之商譽減值撥備約1,500萬美元(約1.17億港元)所致。



由於世界華文2018年三月底止年度已虧蝕1,148.5萬美元(約8,958.3萬港元)，意味公司將連續兩年錄得虧損。



世界華文周二股價大跌近一成，收報0.34元，為近年低位。



世界華文早前已公布，截至去年底止首3季業績出現倒退，公司9個月盈利按年減少8.62%至774.3萬美元，EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)亦按年減少10.7%至1,817.6萬美元。



公司當時預期，今年1至3月份的第4季度業務仍然存在挑戰性及不確定性。中美貿易動盪，以及公司旗下經營市場廣告支出持續疲弱，因此預計對營業額產生不利影響，並且表明第四季度通常也是廣告和旅遊業務的淡季。



事實上，世界華文第3季度業績表現已明顯下滑，季內盈利按年錄38%跌幅，旗下出版及印刷分部業務亦全面倒退。



當中，該公司香港及台灣的出版及印刷業務稅前虧損較去年同期擴大13.96倍，虧損43.4萬美元(約338.5萬港元)。



世界華文在業績報告內解釋，主要由於香港地產市場疲軟和零售環境放慢，導致廣告收入下跌，同時亦受到白報紙成本飆升的負面影響。



此外，公司近年除了業績表現差勁之外，管理層亦出現人事變動。世界華文與旗下萬華媒體(00426)今年初便公布，非執行董事張曉卿因為健康理由，同時辭任該兩間公司的非執行董事。



根據資料顯示，上述兩間公司2017年4月曾經披露，當時任該兩公司主席的張曉卿在新加坡接受專科醫藥治療，主診醫生並勸告張氏需要不受打擾的空間，故在去年三月辭去主席職務。

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