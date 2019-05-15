陳錦興：鐵塔多捧場客　可趁整固低吸

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰處於邊打邊談的狀態，市場避險意識大增，除傳統的公用股及地產信託以外，中國鐵塔(00788)也可作考慮之選。一來業務基本上不受貿易戰的影響；二是未來盈利增長動力不俗；三則是5G概念依然是市場焦點所在。鐵塔今年最高曾逼近2.4元，近期已回落近兩成，對壞消息已有一定反映，遇市況回穩，資金仍會追捧，可趁調整市低吸。



中國鐵塔是全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商，按站址數量、租戶數量和收入計，在全球通信鐵塔基礎設施服務提供商中均位列第一。以站址數量計，其在中國通信鐵塔基礎設施市場中的市場份額為96.3%。中國鐵塔是由內地三大電訊商注入資產組成，超過99%的收益來自三大電訊商，收入及盈利增長穩定。



2019年首季，中國鐵塔收入為189億元人民幣(下同)，比去年同期上升9.6%。當中塔類業務收入、室分業務收入及跨行業業務收入分別增長6.8%、50.6%及272.6%。EBITDA為136億，按年增長34%，而站均租戶數由去年底的1.55輕微上升至1.56，反映營運效率持續改善。整體上，季度業績優於市場預期。



中國鐵塔的全部收入均來自內地本土市場，在較長時期內可繼續享有市場主導地位，而其穩定增加的租賃比率，可以推動經營槓桿，其自由現金流正在改善，都是吸引投資者的優點。未來電訊營運商5G資本支出必會增加，預期盈利增長動力強勁。建議2元吸納，目標價2.35元，止蝕1.8元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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