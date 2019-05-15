壹傳媒賣得就賣　傳黎智英又急放售台北物業

虧損連年的壹傳媒(00282)，其大股東黎智英出售台灣辦公大樓後，市傳他正放售在當地豪宅資產套現！據台媒報道，黎有意出售所持位於台北市大安森林公園首排的豪宅「頂高麗景」十樓單位，開價約4.24億新台幣（約1.07億港元）。若由去年底起計，壹傳媒及黎智英已四度出售台灣資產套現，分析認為，拋售之急顯示其有意先收縮台灣業務。



台媒指出，該豪宅物業在2010年預售階段時，黎智英以香港商羚越有限公司一口氣購入二、三、四、八、十、十一及十二樓等七戶，而近期有地產代理獲委託出售十樓單位。



事實上，黎智英及壹傳媒的台灣資產已經「賣得就賣」。資料顯示，黎今年三月底時，將其私人持有內湖區的兩幢辦公大樓出售，套現約共22.5億新台幣（約5.6億港元），分別是壹同樂動畫工作室所處的辦公大樓，以及新湖二路146巷18號的「壹電視大樓」全幢。前者售予敏恩國際，後者則售予台灣上市公司中國電器的子公司中電開發。



除了黎智英出售自己的「家當」外，壹傳媒亦在今年2月28日確認，向台灣大鎪科技出售位於高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，以及建於其上的三層高樓宇，總建築面積約7,829.5平方米，代價為3.1億新台幣（約7,890萬港元）。早於去年11月，壹傳媒亦將位於台北市內湖區總部的兩幢大樓物業，以總代價約4.54億港元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但還債後實際僅餘約8,700萬港元作營運資金。



對於黎智英又再出售物業套現，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪早前指出，出售之急顯示黎智英「唔係好想搞台灣業務」，當地業務只會順勢收縮。黃又指，即使出售資產亦不會對壹傳媒業務帶來幫助，因為物業由黎智英私人出售，資金不會流入公司，而過往壹傳媒出售資產都不曾派股息，所以投資者不要憧憬公司的賣產交易可以提振股價。壹傳媒虧損多年，收入只會繼續走下坡。



近年壹傳媒累積虧損擴大，單單最近公布的半年業績便蝕逾2億元，公司及大股東黎智英短期內一再出售台灣物業試圖為公司止血。壹傳媒股價較歷史高位累挫逾九成，前景堪憂。近期出售資產套現只屬「杯水車薪」，物業「賣一個少一個」，擔心該公司未來想靠「賣、當、借」度日都難。



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