西證國際：金價中期上望1350美元

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰升溫且異常迅速，繼美國對2,000億美元之中國商品加徵關稅後，中國採取反制措施提高對600億美元之美國商品加徵關稅。首先，不要以為中國僅對600億美元商品加徵關稅等如示弱或是表示誠意，去年中國從美國進口約1,550億美元商品，而美國則從中國進口約5,395億美元商品，雙方對首輪加徵關稅的比重均介乎35至40%。若中國第一次回應已經對所有從美國進口之商品加徵關稅，美國對餘下產品加徵關稅後，中國就沒有這一方法回應。



美國對中國加徵關稅之回應也非常迅速，周一已公布對餘下3,250億美元加徵關稅之細節，並有可能於下月底前開始實施。於截筆為止中國尚未回應，但相信較大機會對餘下價值約950億美元從美國進口之商品也加徵關稅。



下月底G20峰會特朗普與習近平或會面，但相信再沒有拖字訣選項，只會出現傳聞中中國答應美國要求進行改革且於協議中有相關字眼，或此前協議全面推倒重來。從現在情況來看，不太相信中國會選擇第一個選項，因若希望達成協議便不會將此前有所承諾後突然大幅度轉變。



此前中國成功爭取時間雙方延遲加徵關稅，而且第一季GDP均優於預期，中國或相信其底子可支持開戰以爭取更好協議條款。此外，雖然美國第一季GDP也優於預期，但中國僅有經濟壓力並沒有政治壓力，而美國經濟雖好但特朗普今年開始也要為連任鋪路。因此，G20峰會就算雙國元首見面暫時看來也不會馬上移除增加之關稅。關稅提高之影響要在第三季及第四季才真正反應出來。



由此看來，繼去年後，相信今年全年也會被貿易戰氣氛籠罩，而且由於認為短期解決沒有希望，金價中期上望此前每安士1,350美元水平。

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