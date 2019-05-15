梁志麟：減息預期升溫　澳元勢受壓

交通銀行香港分行策略師梁志麟在東方產經「專家點評」專欄表示，新西蘭上周減息後，市場關注澳洲儲備銀行會否跟隨。當地明早將公布4月份就業數據，預期招聘廣告及意欲下跌將帶動失業率回升，令減息預期升溫，料利淡澳元逐步下試2016年的低位0.6830。相反新西蘭儲備銀行將按兵不動一段時間，料紐元短線於0.6530至0.6660整固。



美國今晚公布4月份零售銷售，雖然市場預期按月增長由1.6%回落至0.3%，但數據相對波動，料對美元的影響不大。美匯指數處於上升通道，料逐步上試98.2。



加拿大今晚公布4月份通脹，料油價早前回升支持數據回穩，但始終宏觀經濟不明朗，料不足以重燃加息預期。美元偏強下，料美元兌加元反覆上試1.3550。



歐元區今日公布第一季職位變幅，近期按年增長持續放緩，料不利歐元後市。歐元技術上處於下降通道，料反覆下試1.1080。英鎊繼續受脫歐消息主導，料短線於1.2950至1.3200上落。美元偏強下，料美元兌瑞郎可升穿上月高位1.0240。



日圓受市場氣氛主導，由於股市難以突破之前的新高，投資氣氛保守將限制美元兌日圓於109.70至111上落。

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