【名家筆陣】盧曉暘：貿戰影響　歐元黃金可留意

上周五，美國確認上調逾2,000億美元的中國商品關稅稅率，5,700多類中國產品面臨的稅率從10%提高到25%。周一，中國國務院祭出關稅反制舉措，6月1日起對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。



消息令內地股市大跌，港股周二復市後也接力下挫，影響到近期外匯行情，避險貨幣日圓上升不少，美元兌日圓(USDJPY)下破3月底109.7的低位，金價也曾突破1,300美元。美國三大指數期貨亦稍見反彈，究竟市場是否回穩了﹖



標普指數現已接近250日線，過去在該水平通常會遇到明顯支撐，而三月的調整也跌至250天線後出現反彈，假設美股持續牛市，標普跌至250天線後站穩或促成另一個值博率極高的牛市低點，所以本周股市將會十分關鍵。



在眾多貨幣及商品中，估計歐元及金價較值得參考，可作為美元短期後向的重要指標。受中美貿易戰升級影響，歐元及金價近期出現不同程度的反彈，除反映美元的避險屬性降低不少外，也反映低息貨幣/無息資產(黃金)在股市下跌時的購買力仍十分強。歐元周一升至1.1265後回落，做出5月的小雙頂阻力形態。如歐元能突破1.1265，反彈目標可看至1.132，否則的話等待歐元回落上破5日低點後，將重回去年九月以來的下跌趨勢之中。



此外，金價周一急升後也面臨重要考驗，留意一周內能否再突破1,303.5美元，如能突破將上望1,322美元。反之，如跌破1,285美元將否定黃金短期上升的看法。



外匯分析師盧曉暘

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

