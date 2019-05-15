東方日報B2：港股研推停市機制　防冧市大鱷狂擸錢

市場消息透露，香港交易所(00388)正初步向業界諮詢有關「港版熔斷機制」(Circuit Breaker)的意見，即在香港出現重大市場危機如恒生指數顯著下挫某一個百分比時，香港是否有需要採用有關機制，暫停市場交易，以免香港淪為「大鱷提款機」。



據了解，港交所是次向業界「摸底」，並不是預期香港會出現市場危機，最主要是防患於未然，探討香港是否有需要設立有關機制，最終並不一定會推行。不過，港交所若有任何建議方案，必定會正式諮詢市場意見。



港交所發言人接受查詢時表示，該所已初步接觸市場，討論有關提升香港市場微結構的各項措施，希望令香港市場於全球更具競爭力、成本更低、參與更容易，繼而提高整體市場流動性。提升市場微結構措施亦是該所在最新3年戰略規劃中的重點工作。問及是否包括初步探討「熔斷機制」的可行性，發言人則不作評論。



消息透露，港交所近期正就多項改善市場效率的措施向業界「非正式」諮詢意見，包括是否需要如其他主要市場般採用「熔斷機制」，即當恒指下跌至低於某個水平時，便暫停整個市場的交易活動，包括現貨及期貨。



現時港交所只實施適用於個別股份的市調機制(VCM)，即恒指及國指成分股於五分鐘之內價格上漲或下跌10%，便要進入5分鐘的「冷靜期」。據悉，港交所正探討是否有需要擴大至覆蓋整個市場，以防範系統性風險，並給予市場更多冷靜時間。



現時亞太區主要市場中，香港及澳洲等均沒有「熔斷機制」，若其他主要市場在極端波動情況下「停市」，只有香港繼續「開市」，很有可能成為「大鱷點心」。



此外，資料顯示，美國的「熔斷機制」為三級制，當標普500指數較之前一個交易日收市下跌7%及13%，證券市場便暫停15分鐘；當下挫20%時，當日交易更要停止。內地於2016年1月亦曾推出「熔斷機制」，以滬深300指數為基準，若漲跌幅超過5%及7%，便要暫停交易15分鐘或全日停市，但實施短短4日已經取消。



事實上，國際證監會組織(IOSCO)去年3月便提出，金融市場極度波動時有所聞，當中更包括一些異常的波動，建議各交易所應設立管理極端波動的機制。該會又指出，雖然很多交易所已引入有關措施，但措施必須定期評估及加以微調，以反映市場的變化。



證券界認為，若香港跟隨美國的做法，當主要指數下跌20%當日便要停市，「即係恒指一日要下挫近6,000點，發生呢個情況機會係微乎其微！」所以估計都是設定一個機制以「防患於未然」。「現時並無相關機制，假如制訂一個統一機制或設立程序，當恒指下跌幾多便要暫停交易幾耐等，總比出事時先處理好！」



不過，有業界認為，停市會造成極大的市場干擾，例如券商未能「斬倉」等。由於「熔斷機制」對市場影響深遠，希望港交所提供更多細節再作討論。

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