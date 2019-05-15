隨着中美貿易戰愈演愈烈，美國資本的博彩公司在澳門的命運再次成為市場焦點，市場憂慮美資賭企成為貿易戰的磨心，最壞情況是三間美資賭企不獲續牌，變成澳門賭牌由原來的六個只餘下三個。事實上，本港上市六家澳門持牌博彩營運商周二股價暴瀉跑輸大市，市值單日蒸發達422億元。



三家外資賭企永利澳門(01128)、金沙中國(01928)及美高梅中國(02282)周二股價跌幅分別達7.62%、4.94%及4.33%；持有永利澳門母公司永利度假村約4.9%股權的銀河娛樂(00027)股價亦顯著跌5.24%。新濠國際(00200)及澳博控股(00880)跌幅則分別為4.48%及3.68%。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪直言，濠賭股未跌完，當地的主要客源如生意人、廠家等目前都深受貿易戰打擊，暫時難有心情和資金到澳門賭博。加上5、6月份為當地的淡季，因此濠賭股不宜沾手。



獨立股評人黃志陽指出，在中美貿易戰上，中方目前可反制裁美國的措施不多，中方以賭牌作為籌碼去與美方談判其實合理。如美國總統特朗普將貿易戰繼續升級的話，不續牌予美資賭企是有機會實現。況且，他認為中方在實際操作上，根本不用高調進行，因為與美國總統特朗普「鬥大聲」只會帶來更大的反彈，只需在2022年牌照到期時不再續牌予美資賭企便可。



顧問公司Steve Vickers and Associates去年已發表報告，稱三間美資賭企有機會成為中美貿易角力的人質。當中，金沙中國母公司創辦人艾德森與特朗普關係密切，中方可在賭牌問題上企硬，最壞情況是不予三間美資公司續牌，又或下令要這些公司股權轉移。

滙盈資產管理董事總經理連敬涵表示，另一個可行的反擊美國方法，是澳門當局大幅增收三間美資賭企的博彩稅，情況猶如增加美國貨品入口關稅一般。



事實上，澳門自開放賭業後，博彩企業引入外資一直被批評為「送錢畀外國人」。金沙中國、美高梅中國及永利澳門，在澳門經營逾十年以來賺得盆滿缽滿，三家公司由上市至2018年底止，累積盈利共逾1,800億元，而高峰時期有博企一年純利甚至高達200億元。

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