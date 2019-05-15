美股收市：道指升207點　可口可樂漲逾1%

美股周一(5月13日)大冧逾2%後，周二顯著反彈。道指收報25,532點，升207點或0.82%；標指收報2,834點，升22點或0.8%；納指收報7,734點，升87點或1.14%。



個股方面，可口可樂收市上漲1.33%，此前大摩將評級從「觀望」上調至「增持」；Facebook跌0.45%，因有報道指出，Facebook可能會受到美國政府20年監管，以作為可能達成協議的一部分。



後市方面，有統計顯示，在過去10年，除了一次例外，標指於周一大跌逾2%後，通常在當周都能以升市作結。(本文附圖)



專門以史為鑑的研究機構Bespoke Investment Group聯合創辦人Justin Walters表示，自2009年3月美股處於牛市以來，標指有15次在星期一跌幅超過2%或以上，當中有12次於翌日反彈，平均升幅1.01%；更有14次於當周內上升，平均升幅達3.21%！



不過，摩根大通跨資產策略主管John Normand警告，貿易戰可能將一些重大經濟指標推向相當於衰退的水平，美股仍有機會再跌10%。



瑞士銀行新任美股策略主管Francois Trahan給予標指年底目標為2,550點，即較周一低逾9%，各大行策略員中第二最淡。

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