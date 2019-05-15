【市前重點睇】道指反彈　金價跌穿1300美元

●美匯指數升至97.52，離岸人民幣(CNH)反覆企6.905，港匯低見7.8499，圓匯跌至109.65，歐元低見1.1204，英鎊挫至1.2909。金價回落至1,297美元。油價升逾1%，布油漲至71.24美元，紐油見61.31美元。道指期貨上升。



●美國總統特朗普表示，中美正就貿易問題「進行非常好的對話」，但美國在談判中處於有利地位，時機恰當時將與中國達成協議。



●道指收報25,532點，升207點或0.82%；標指收報2,834點，升22點或0.8%；納指收報7,734點，升87點或1.14%。 https://bit.ly/2W6dwHr



-「新債王」岡拉克表示，美國經濟現疲態，股市恐存負面迹象。



●港股ADR指數收報28,150點，升28點。



●美國10年期國債孳息率升0.89點子，報2.4104厘。



●特朗普再次暗示聯儲局可以採取更多措施來刺激經濟，以「匹配」中國做法。



-美國堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治表示，減息可能會產生資產泡沫，並最終引發經濟衰退，認為目前沒有合理的減息依據。



●紐約期金收報每安士1,296.3美元，跌5.5美元或0.4%，失守1,300美元大關。



●紐約期油收報每桶61.78美元，升0.74美元或1.21%；布蘭特期油收報每桶71.24美元，升1.01美元或1.44%。



-沙特阿拉伯主要輸油管道遇襲關閉，伊朗支持的也門叛亂武裝聲稱對襲擊負責。



-石油輸出國組織(OPEC)秘書長指出，現在談論延長減產還為時過早，將在6月份的會議上作出決定。



●英國富時100指數收報7,241點，升77點或1.09%；法國CAC指數收報5,341點，升78點或1.5%；德國DAX指數收報11,991點，升114點或0.97%。 https://bit.ly/2Vl7FK5



●英國政府擬在6月3日當周將脫歐法案提交下議院，首相文翠珊與工黨領袖郝爾彬的跨黨派會談將於周三繼續進行。



●報道引述意大利副總理表示，若能提振就業，意大利準備違反歐盟財政規定，例如突破歐盟的赤字及債務比率限制。



●國際貨幣基金組織(IMF)預計新加坡2019年經濟增長2.3%，2018年為3.2%。



●壹傳媒賣得就賣，傳黎智英又急放售台北物業。 https://bit.ly/2Q6jtP3



●TVB所持星美抵押品「出事」。 https://bit.ly/2VoJomq



●美資恐失澳門賭牌。 https://bit.ly/2vWdFi1



●《明報》母企世界華文預警連蝕兩年。 https://bit.ly/2Q6j2V9



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