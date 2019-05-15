【股民熱話】香港「提款機」角色後繼有人？

中美貿易談判仍在進行，雙方卻不斷拳來腳往。繼美國上調2,000億美元中國商品關稅稅率後，中國亦宣布向已加徵關稅的600億美元清單的部分美國商品上調稅率。另外，又傳來美國將對3,000億美元中國商品徵稅清單舉行公聽會，即最壞的情況係，美國將向全部中國商品加徵關稅，變相預告中美貿易談判會失敗收場！



自去年4月中美貿易戰開打以來，美國一直處於主動方，每次都係美國先行出招，中國才作出相應的反制，但規模不能相比，皆因美國進口中國貨值多於中國進口美國貨值，付鈔的人永遠係最惡，這是常識吧！



過去，金融大鱷在香港金融市場興風作浪，在港匯及港股兩邊布置倉位食大茶飯的例子多不勝數，98年港府入市打大鱷是經典例子。可如今香港的「提款機」角色或後繼有人--就係中國A股市場。



事實上，美國總統特朗普一直關注股市表現，包括美股以至全球股市。美資除了一直積極參與亞洲股市外，還逐步增加中國股市比重。去年起美資背景國際指數公司MSCI明晟開始增加A股於指數系列的比重，今年再分階段調升納入的因子比重。



另一方面，美國藉着主導貿易戰戰況，打擊中國經濟，透過在亞洲市場舞高弄低圖利之外，亦可為進入A股買平貨鋪路。



回顧過去一年，美國藉貿易戰主導了區內股市的利好或利淡消息，明眼人一看就懂，只可惜面對美國在貿談近乎無賴的談判手法，以及中國應對美國手法的拙劣，大家都只得無奈地看中國捱打。隨着中國將加大開放資本市場，金融知識水平及操作技巧高一大截的外資參與度日高，如何避免中國股市成為外資的「提款機」，確值得思考。



過去，中國股民瘋炒A股，都係塘水滾塘魚的數字遊戲，反正最後有國家埋單，幾年又一個大浪。之不過，當未來會有更多外資入場，大鱷們在亞洲以至人民幣和A股「搵食」的話，中國股民好可能變相要打開個荷包被外人搶劫！



雖然，人民幣尚未完全國際化，理論上中國仍可嚴控資金流出防範風險，但愈是講自由貿易，開放市場，人民幣國際化只得繼續加大對外開放力度。如何既要歡迎外資進入投資，又要嚴防外資高手來金融市場「搶劫」，自問睇唔通，就惟有增持現金避風頭，擔定櫈仔等睇戲！



東方產經專欄作者帥哥

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