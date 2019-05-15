亞洲股市：日股收升121點　日產汽車挫6%

亞洲主要股市收市普遍上揚，日本日經225指數高開45點後，一度轉跌近百點，低見20,968點，全日升121點或0.58%，報21,188點。



地產股三菱地所收升9.1%；東急不動產、三井不動產、大和房屋工業、住友不動產等升1%至2%。



瑞穗金融跌0.4%；公司預計本財年淨利潤4,700億日圓，低於之前預期約5,033億日圓。



日產汽車瀉逾6%。受累公司股息減少及利潤預期下降影響。



日本顯示器漲1.6%。公司考慮在獲得中資財團投資下，裁員約1,000人，以降低成本。



南韓首爾綜合指數升10點或0.53%，報2,092點。



三星電子全日跌0.2%。市傳公司下月正式推售摺屏手機Galaxy Fold。



澳洲悉尼普通股指數收報6,370點，升43點或0.69%。奧雷利亞金屬升逾6%。



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