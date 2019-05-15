譚仔母企全年純利大跌94%

前年連環收購「譚仔雲南米線」和「譚仔三哥米線」而引起港人注目的日本連鎖餐廳集團Toridoll公布，截至今年3月底止財政年度，股東應佔純利按年跌94.27%，至2.67億日圓(約1,911萬港元)。



Toridoll去年2月完成收購兩家「譚仔」，因此該集團於上一財政年度錄得香港營業額按年跳升5.5倍，至220.51億日圓，並帶動海外業務收入按年增長1.9倍或198.17億日圓，至302.42億日圓。



值得留意的是，Toridoll全財年總收入按年增長24.47%或285.18億日圓，至1,450.22億日圓，換言之，海外業務收入比重已由前一年度不足10%，大增至20%以上。



不過，盈利貢獻最大的始終是讚岐烏冬店「丸龜製麵」，截至今年3月底止年度，收入按年微跌0.48%，至899.44億日圓，經營溢利按年倒退11.1%，至124.38億日圓。



Toridoll去年度整體經營溢利按年增長7.61%或11.16億日圓，海外業務經營溢利按年增長3.11倍或24.66億日圓，至32.58億日圓。



譚仔母企之所以業績大走樣，原因是按照國際財務會計準則測算後發現，日本國內外店舖固定資產等的收益不如原先估計，需要大幅減值，導致期內減值損失按年擴大超過17倍，至36.3億日圓。五大業務板塊「丸龜製麵」、串燒雞店「とりどーる」、炸豬扒專門店「豚屋とん一」、海外、其他一律錄得減值虧損擴大。



Toridoll稱，日本飲食業於上一財年飽受地震和颱風等天災影響之際，勞動力不足推高勞工成本、原材料價格上漲和競爭激烈等令經營環境持續艱難。不過，該集團預計截至明年3月底止本財政年度收入按年增長8.11%至1,567.90億日圓，股東應佔純利按年增長近8.7倍，至25.89億日圓。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm