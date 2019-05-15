【即市分析】港股成手蟹貨未走點算好？

東方產經專欄作者HS哥：港股風高浪急，中美貿易戰發展急轉直下，美股及中港股市持續震盪，恒指長周末復市後一度跌穿28,000點，睇落短線仲會大上大落。



港股風高浪急，再睇睇反映港股晴雨表的香港交易所(00388)。從基本面睇，雖然早前市場炒年內外資進入A股市場步伐加速，惟如今中國經濟前景不明朗因素大增，嚴重影響投資氣氛，大跌市成交上升，市場理解成沽壓大，唔會諗有買有賣先至有成交。總之，短期政治市氣氛持續主導下，港交所表現亦會受制肘。



技術走勢方面，該股股價上周跌穿2月至今橫行區底部約260元水平支持，之後跌勢加劇，MACD熊叉擴闊，走勢明顯利淡。



受市場氣氛影響甚大的港交所領跌，港股後市進一步尋底機會大。若手持重貨者(尤其係重磅股)，無論幾唔捨得都好，到咗止蝕價，就要嚴格執行止蝕，免得磨爛蓆，謹記留得青山在，保本為先。

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