【港股收市】恒指升146點　騰訊績前做好

特朗普指中美貿易摩擦只是「小爭執」，仍有機會達成協議。儘管內地多項經濟數據遜預期，A股三大指數反彈1.9%至2.4%。港股高開49點後最多升319點，高見28,441點，尾市有獲利回吐，收市報28,268點，升146點或0.52%。國企指數收報10,804點，升40點或0.37%。主板全日成交961億港元。



港股通(滬)錄逾18億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額401.72億元。港股通(深)錄近9億元淨流入，餘額411.04億元。



將於收市後公布首季業績的騰訊曾升逾2%，高見378.4元；收報374元，升0.9%。多隻科網股有追捧，金山軟件首季業績轉盈為虧，惟雲業務增長強勁，股價收市飆6.4%。美團點評升3.2%，逾兩個月首次重上60元；小米集團升3.5%。美圖飆逾11%。



金融股合力撐市，友邦保險升2.2%，收報77.4元。中國平安升1.3%；滙豐控股升0.6%；工商銀行及中國銀行升0.5%。建設銀行逆市跌0.5%。



其他藍籌股個別發展，獲大行唱好的萬洲國際升5.1%表現最佳；中國生物製藥升3.3%緊隨其後。防守股回吐，領展跌1.4%；中電及長江基建跌0.8%；電能實業跌0.6%。



5G及手機設備股有追捧，中國鐵塔升2.5%；舜宇光學及瑞聲科技升1.7%及1.3%。丘鈦科技飆7.1%；京信通信、比亞迪電子及昂納科技升逾4%。



上市不足3個月的嘉藝控股早段升逾3%後突然插水，股價倒跌84%，低見0.82元；收市報1.26元，挫75%，成交3.55億元。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，特朗普發表對中美貿易摩擦的樂觀言論，稍為紓緩市場氣氛；惟短期仍傾向審慎，因投資者繼續關注下一輪中美談判何時召開。



他指出，由於大市已經出現超賣訊號，相信會出現反彈，短期阻力位於28,400點附近，隨後將會於此水平橫行；如市場再有利淡消息，恒指或會下試27,400點。



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