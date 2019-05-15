A股快報：三大指數升約2%

滬深三大指數高開後持續上揚，滬綜指開市即重上2,900點關，午後一度漲2.14%高見2,945點，收市報2,938點，升55點或1.91%；深成指漲220點或2.44%，報9,259點；創業板指開市亦已升穿1,500點，收市升34點或2.28%，報1,528點。



滬指成交2,262.63億元人民幣(下同)，深指成交2,865.22億元。滬股通餘額514.88億元，淨流入逾5億元；深股通餘額512.16億元，淨流入逾7億元。滬深股通共計淨流入逾12億元，為自4月29日以來首次轉為淨流入，此前連續6個交易日合計淨流出逾260億元。



板塊方面，釀酒股漲逾5%；造紙股升逾4%；食品、次新股、醫療器械、陶瓷、塑料製品、金融及生物製藥股升逾2%。



統計局指豬價上漲將鼓勵更多養殖戶養豬，養豬板塊做好，天邦股份、温氏股份及唐人神齊漲逾2%；新五豐及牧原股份均升逾1%。



油股支持大市，海越能源飆逾5%；石化油服、通源石油及洲際油氣升逾2至4%。



酒股標青，金種子酒飆逾8%；山西汾酒升逾5%；貴州茅台漲逾4%。



中國鋁業升逾3%。公司指出，對於氧化鋁市場價格變化又一次進行加價，乃4月至今第4次提價，最新漲至每噸3,050元。



三安光電跌逾5%。公司收到上交所問詢函，要求補充說明包括增產合理性、應收款大幅攀升、壞帳準備較低等一系列問題。



深南股份跌0.5%。公司擬收購軍工專用裝備製造商威海怡和，交易完成後，公司將進入軍工專用裝備製造領域。



中興商業復牌漲停。控股股東擬要約收購公司10%股份。



新股鴻遠首日掛牌即飆逾44%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

