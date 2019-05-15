【北水手影】外資出逃A股　咁港股下場會…

東方產經專欄作者司慕渢：國際指數公司MSCI明晟日前落實將26隻中國A股新增至MSCI中國指數，而現有238隻成分股的納入因子則由5%增加至10%，調整將於本月28日收市後生效。



正當市場以為在外資增加比重下，或有更多資金跟隨買入A股時，北向資金卻一改過去持續淨流入的狀態。昨日(14日)透過滬、深股通北上的資金錄得105億元人民幣的淨流出，為3月25日以來新高，5月以來已合共淨流出約265億元人民幣。



睇番去年底至今年初，當時外資積極買入A股，其後中港股價齊齊由低位反彈，但呢個趨勢似乎出現逆轉。市場分析認為，主要由於短期市場波動的影響，外資獲利離場，加上人民幣走貶，加快資金流出。



事實上，滬綜指由年初低位2,440點，反覆升至上月高位見3,288點，期內累升逾34%，近日回吐守穩2,800點樓上，外資見唔對路減磅亦無可厚非。



港股方面，近日南下資金買入港股，昨日全日錄得逾41億元人民幣淨買入。不過，若然資金撤離A股市場的趨勢持續，內地股市不景氣的話，港股的沽壓亦難消。冇貨一身輕的話，還是繼續隔岸觀「火」，靜候中美貿易談判的結果。

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