連續4年稱冠！全球最賺錢公司仲係Apple...

彭博社發布全球最賺錢公司名單，以截至3月底止全年計，蘋果公司(Apple Inc.)仍然雄霸榜首，以572億美元盈利連續4年蟬聯冠軍。



中資四大內銀全部躋身十大之列，主要受惠於中國政府政策推動，以刺激信貸並抑制經濟放緩的影響。當中，工商銀行(01398)以450億美元純利排行第二；建設銀行(00939)以380億美元排行第三位；農業銀行(01288)以310億美元排第七；中國銀行(03988)以270億美元佔第十位。



榜單中，金融服務公司在首15名中，佔據了9個席位，而摩根大通為美國銀行中賺得最多的公司，以330億美元純利排行第六。另外，微軟及三星電子分別以350億及340億美元純利，佔據第四及第五位。



正所謂「有人歡喜有人愁」，股神巴菲特曾警告美國新的會計制度變動為「噩夢」，旗下投資旗艦巴郡以270億美元純利排行第十一位。



值得留意的是，製藥企業及汽車企業於首15名中榜上無名，為8年以來首次。

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